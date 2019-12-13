Госдума обсуждает закон, который может "распахнуть ворота террористам"

Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам иностранных государств, проживающим в России заселять в свои дома других иностранцев, даже не являющихся родственниками, так называемая думская оппозиция назвала "открытием ворот для террористов".

По их мнению, у страны из-за проявленной депутатами "лояльности" будут в скором будущем "большие проблемы".

Поясним: инициатива законопроекта принадлежит МВД. Ведомство внесло его на рассмотрение в Думу менее трех недель назад. Игорь Зубов, замглавы МВД, выступая на заседании, рассказал, что новый закон — если, конечно, будет принят, — даст право гражданам других стран, имеющим в собственности недвижимость на территории России, принимать у себя других иностранцев даже тогда, когда сам владелец жилья находится за пределами страны. Зачем это нужно, Зубов не пояснил.

Что не нравится "справедливороссам"

Депутаты от "Справедливой России" выступили с критикой предложения. В частности, Галина Хованская указала на то, что "разрешение селить непонятно кого и непонятно зачем в отсутствии собственника, который отвечает за недвижимость" приведет к большим проблемам как с жильцами соседних квартир (кому понравится, если рядом будет жить "толпа" неизвестных людей?) и УК.

Олег Нилов, коллегу по фракции поддержал:

"Разве у нас нет сейчас проблем, особенно в мегаполисах, из-за того, что приезжает непонятно кто и с какими целями. В подавляющем большинстве, напомню, это не высококвалифицированные специалисты, а именно непонятно кто. Может, хватит из России проходной двор делать? Опять ведь будут резиновые квартиры, да еще с иностранцами? Зачем?"

А еще Нилов напомнил про антитеррористическое законодательство:

"У вас есть заключение ФСБ? Приняв этот закон, мы не просто форточки, мы ворота открываем для желающих устраивать тут теракты!"

"Справедливороссы" убеждали коллег из других фракций не торопиться с принятием решения. И даже советовали вынести на общественное обсуждение. Но тщетно. "За" проголосовали 338 депутатов, "против" — 18, "воздержался"- 1.