Правительство ЕАО ушло в отставку вслед за уволенным губернатором

После вчерашней отставки губернатора ЕАО Александра Левинталя члены правительства региона сложили свои полномочия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении по внутренней политике Еврейской автономии. Причины такого "демарша" пока не озвучены.

Напомним, что работа Левинталя на должности губернатора автономии многократно подвергалась критике со стороны федерального центра. Назначая ВрИО губернатора региона Ростислава Гольдштейна, президент поставил ему задачу сбалансировать областной бюджет и решить проблемы в социальной сфере.

В свою очередь, региональный бизнес, в большинстве ориентированный на сотрудничество с Китаем, ждет от Гольдштейна активной работы по вводу в эксплуатацию трансграничного моста через Амур и усиления инфраструктурной поддержки.

Вчера же была названа дата губернаторских выборов в ЕАО — 13 сентября, единый день голосования.