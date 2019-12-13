Депутат ГД прокомментировал продление санкций ЕС против России

После того, как сегодня стало известно о том, что на саммите стран Евросоюза было принято решение продлить пакет антироссийских санкций, свою точку зрения на этот вопрос первым озвучил Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма.

По его словам, то, что санкции Евросоюза будут растянуты еще на полгода, "для РФ никакой угрозы нет".

Шеремет считает, что, давление на РФ с при помощи санкций бесполезно. И впредь, хотя позиция ЕС по отношению к нашей стране "не конструктивна", Россия будет "продолжать вести дружественную политику в отношении других стран".