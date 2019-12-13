Потепление отношений отменяется: Евросоюз продлил санкции против России

Санкции, введенные странами Евросоюза против России, будут действовать еще полгода.

Об этом сегодня, 13 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций саммита.

В материале, подготовленном ИА, говорится, что это "политическое решение было принято главами стран ЕС на саммите в Брюсселе". Необходимость обсуждения вопроса именно сейчас вызвана тем, что первоначальный срок истекал 31 января 2020 года.

Напомним, что поводом для введения антироссийских санкций стало отношение Москвы к госперевороту на Украине в 2014 году и последовавшее за ним возвращение Крыма в состав России. Тогда Евросоюз вместе с США обвинили в ситуации в Незалежной Москву и, в знак "наказания", ввели санкции, которые затронули как отдельные людей, так и компании и даже целые сектора российской экономики.

В преддверие вчерашнего саммита в Брюсселе проявить мудрость и подумать о собственных экономических интересах правительства европейских стран призывали их собственные СМИ. А депутат немецкого Бундестага даже обвинил правительство своей страны в "капитуляции перед США".