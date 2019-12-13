Еще один губернатор лишился кресла: новый руководитель у ЕАО

Вчера в России, по-видимому, началась ожидаемая "губернаторская чистка". Вслед за иркутским губернатором Сергеем Левченко в отставку был отправлен Александр Левинталь, руководитель Еврейской автономной области.

На освободившееся место президент временно назначил сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Указ Владимира Путина о кадровых изменениях опубликован на сайте Кремля.

Александр Левинталь руководил Еврейской автономией с 2015 года, уверенно набрав на выборах более 72% голосов.

Новый ВрИО губернатора Ростислав Гольдштейн в том же году стал членом Совфеда и с тех пор был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам, входил в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах. В 2019 году награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Неожиданностью смена власти сразу в двух "проблемных" регионах не стала: и Левинталь, и Левченко были одними из главных претендентов на отставку. Рейтинг глав регионов, попавших "в зону риска" еще в сентябре публиковал коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг". Правда, политологи считали, что начнется "чистка рядов" в 2020 году.