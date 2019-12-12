В ГД предложили наказывать за обучение на курсах "нежелательных" НПО

Депутаты намерены подготовить законопроект об административной ответственности за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Глава комитета по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев отметил, что известны случаи, когда россияне за границей участвуют в деятельности "нежелательных" НПО. Они обучаются на курсах по подготовке "лидеров" протестных акций, чаще всего, в странах Прибалтики, Финляндии и Чехии.

"Учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все "перекочевали" из России туда, за границу", — говорит Василий Пискарев.

Закон об иноагентах - ответ Западу

Ранее Владимир Путин прокомментировал закон о признании организации иностранным агентом, отметив, что "это нужно не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной".

Президент России подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России в ответ на действия стран Запада в отношении российских СМИ. К примеру, в Соединенных Штатах в качестве СМИ-иноагента был зарегистрирован телеканал RT.