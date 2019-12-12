Депутаты отменили поездку в Австралию

Командировку группы депутатов Государственной думы в Австралию стоимостью примерно 5,5 миллионов рублей решили отменить в результате межфракционного обсуждения.

С таким предложением выступил на пленарном заседании руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов.

"Я внимательно посмотрел программу и цели поездки и не вижу объективной причины, почему туда нужно ехать",- отметил вице-спикер.

Сергей Неверов сообщил, что в "Единой России" отзывают своих делегатов, которые должны были ехать в Австралию, и посоветовал коллегам из других фракций сделать то же самое.

В результате от поездки отказались все депутаты, собиравшиеся в дальнюю командировку.

Накануне совет Госдумы одобрил поездку четырех депутатов с 11 по 18 января в Канберру для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.

В делегацию были включены: Ольга Епифанова от "Справедливой России", Константин Затулин и Валерий Иванов от "Единой России", Вадим Деньгин от ЛДПР, а также один сотрудник аппарата Государственной думы.