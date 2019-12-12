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Источник Правда.Ру

России предсказывают падение спроса на нефть

Политика

Согласно отчету S&P Global Ratings, в России происходит медленная декарбонизация — снижение выбросов углекислого газа в атмосферу за счет отказа от использования в качестве источников энергии нефти, газа и угля.

По мнению экспертов, этот процесс будет идти гораздо медленнее, чем в других странах. Это связано, прежде всего, с тем, что для власти в приоритете стабильное энергоснабжение с использованием традиционных технологий, а не решение проблем, связанных с изменениями климата.

В настоящее время на нефтегазовую отрасль приходится более трети доходов государства, и составляет существенную часть российского бюджета.

Европа прекратит финансирование нефтегазовых проектов

Возобновляемые источники энергии проигрывают традиционным, к примеру, солнечную и ветровую энергии сложно использовать в густонаселенных регионах страны. 

Тем не менее, эксперты BNP Paribas предсказывают, что в ближайшие десять лет спрос на нефть непременно сократится благодаря использованию возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы.

В перспективных планах Евросоюза — прекращение финансирования нефтегазовых и угольных проектов. Министры финансов ЕС уже составили совместное заявление по этому поводу.

Темы газ нефть s&p global ratings декарбонизация ветровая энергия солнечная энергия
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