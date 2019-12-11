В Совете Федерации поддержали идею о "тревожной кнопке"

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал инициативу оборудовать жилье, где проживают семьи с одним опекуном, "тревожной кнопкой".

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Олегу Смолину.

Валерий Рязанский отметил, что долг родных присматривать за своими близкими, которые нуждаются в специальном уходе.

"Однако если таких родных людей нет, то для избежания беды нужно оборудовать жилье, где проживают семьи с одним опекуном, соответствующей системой с «тревожной кнопкой»", — сказал он.

Известны случаи, когда люди, нуждающиеся в особом уходе, оставаясь в одиночестве, погибали. Недавно власти Удмуртии сообщили о гибели 13-летнего мальчика, страдавшего тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. Ребенок после смерти матери упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения.

После этого случая глава Удмуртии Александр Бречалов поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки социальные работники обнаружили в квартире в Ижевске тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад. К счастью, ее двухлетнего сына, находившегося рядом с телом матери, успели спасти.