Госдума дополнила антитабачное законодательство

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, и об административной ответственности за его нарушение.

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль, отметил, что законопроект дополняет антитабачное законодательство понятиями "электронное табачное изделие" и "кальян". На них распространяются отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции. Под "электронным табачным изделием" закон подразумевает устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости или табака.

На электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, за нарушение запрета их использования в помещениях.

Запрещается и демонстрация процесса потребления электронных курительных изделий в предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях: в видеофильмах и театрально-зрелищных представлениях.