Путин: стоимость авиабилетов должна быть адекватной

Уровень цен на региональные авиаперелеты должен быть приемлемым для граждан, а также экономически выгодным для перевозчиков, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться», - отметил российский президент.

Путин также обратил внимание и на то, что граждане вынуждены летать с пересадками через Москву, чтобы попасть из одного региона в другой.

Президент считает, что необходимо разработать в России маршрутные сети «с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом».

Кроме этого, по мнению Владимира Путина, маршруты должны быть также экономически привлекательными и для авиакомпаний, и речь идет не только о тарифах, но и о стоимости авиационного керосина и зарплатах сотрудников.

По итогам совещания министр транспорта России Евгений Дитрих согласился с тем, что программы субсидирования авиаперевозок в Крым и на Дальний Восток нуждаются в реформировании.

Министр отметил, что в феврале 2020 года Министерство транспорта подготовит проект реформы субсидирования авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток. В частности, вновь будет поднят вопрос о компенсациях авиакомпаниям за рост цен на топливо.