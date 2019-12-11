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Правительство прорабатывает снижение беспошлинного порога ввоза посылок

Политика

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил поэтапно снизить порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов.

Силуанов прогнозирует снижение порога до €20, которое можно осуществить к 2022 году.

Поручение проработать этот вопрос дал премьер-министр Дмитрий Медведев для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов уточнил, что тема будет обсуждаться в рамках "евразийской пятерки".

Что предлагает Антон Силуанов

С 1 января 2020 года предлагается снизить беспошлинный порог до €100 за посылку, с 1 января 2021 года — до €50 с единой ставкой таможенных пошлин в размере 15 процентов "превышения стоимости над беспошлинным порогом", а с 1 января 2022 года — до €20 с той же ставкой.

Распространить эти положения предлагается на все страны Евразийского экономического союза.

Темы антон силуанов дмитрий медведев интернет-магазины безпошлинный ввоз посылок
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Правительство прорабатывает снижение беспошлинного порога ввоза посылок
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