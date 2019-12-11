Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в США с рабочим визитом, который продлится менее суток. 10 декабря он провел сразу две встречи "на высшем уровне".

Сразу после прилета Лавров провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, который по итогам встречи рассказал, что "с министром Лавровым удалось найти общий язык, и мы будем впредь продолжать дипломатическую работу и поддерживать контакты".

Как пишет ТАСС, во время переговоров Лавров обсудил с американским госсекретарем проблемы ситуации в Сирии, борьбы с международным терроризмом и сотрудничество стран в отношении Афганистана.

Сам же Лавров поделился лишь своими впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом.

"Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире", — приводит слова Лаврова ТАСС.

По словам главного российского дипломата, они с американским лидером "констатировали в ходе разговора наличие целого ряда серьезных проблем". А еще, добавил Лавров, от имени России он предложил США "любые варианты" продления СНВ-3. И теперь остается ждать решения Вашингтона.