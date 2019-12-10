Президент заявил о запрете "Хизб ут-Тахрир" в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчеркнул обязательность выполнения решения Верховного суда о запрете деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в России.

"Решение принято Верховным судом, является необходимым к исполнению", — ответил российский лидер на слова представителя СПЧ о том, что члены организации получили реальные сроки, однако не совершали ни одного террористического акта.

Владимир Путин отметил, что участники "Хизб ут-Тахрир" запрещают переливать себе кровь и своим детям. Президент напомнил, что в результате подобного запрета погиб ребенок в Кабардино-Балкарии.

В ноябре сотрудники Федеральной службы безопасности задержали девятерых членов "Хизб ут-Тахрир" в Москве, Тюмени и Татарстане. Представители ФСБ заявили, что задержанные готовили планы по свержению власти и созданию так называемого всемирного халифата.

"Хизб ут-Тахрир" (Партия исламского освобождения) создана в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.