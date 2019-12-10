Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России, сообщается на сайте нижней палаты.

В марте прошли финальные обсуждения законопроекта на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Были внесены сновные изменения от ранее заявленной схемы: в общем инвестрежиме изменение налогов (кроме НДС), сборов и других условий соглашения возможно не ранее чем через три года после подписания СЗПК. В крупных проектах могут гарантироваться тарифы и исполнение инвестпрограмм госмонополий. Наконец, государство может и само объявлять публичные инвестпроекты и привлекать в него инвесторов.

"Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса",- сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот документ должен стать новым инвестиционным кодексом, который заменит собой три закона об инвестициях, принятых в 90-х годах.