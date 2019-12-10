В России подсчитали траты на импортозамещение

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что в РФ на 2019–2020 годы выделено 1,3 триллиона рублей на проекты по импортозамещению.

В общей сложности за шесть лет Российское правительство на импортозамещение потратило почти 3 триллиона рублей. Наиболее успешно в России реализуются программы импортозамещения в пищевой и перерабатывающей промышленности, в машиностроении, радиоэлектронной промышленности и лесной отрасли. Кроме того, Дмитрий Медведев отметил стабильный рост в российской химической промышленности.

По подсчетам экономистов, из-за введенных в 2014 году контрсанкций в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран россияне каждый год переплачивают за еду 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Россия реализует программу импортозамещения с 2014 года. Она стартовала на фоне обострения отношений России и Запада из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта в Донбассе и последовавших за этим взаимных санкций.