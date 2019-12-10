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Источник Правда.Ру

В России подсчитали траты на импортозамещение

Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что в  РФ на 2019–2020 годы выделено  1,3 триллиона рублей на проекты по импортозамещению.

В общей сложности за шесть лет Российское правительство на импортозамещение потратило почти 3 триллиона рублей. Наиболее успешно в России реализуются программы импортозамещения в пищевой и перерабатывающей промышленности, в машиностроении, радиоэлектронной промышленности и лесной отрасли. Кроме того, Дмитрий Медведев отметил стабильный рост в российской химической промышленности.

По подсчетам экономистов, из-за введенных в 2014 году контрсанкций в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран россияне каждый год переплачивают за еду 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Россия реализует программу импортозамещения с 2014 года. Она стартовала на фоне обострения отношений России и Запада из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта в Донбассе и последовавших за этим взаимных санкций.

Темы промышленность дмитрий медведев импортозамещение расходы населения российское правительство
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