КС обязал региональные власти обеспечить жильем жертв репрессий

Конституционный суд России вынес постановление о то, что региональные власти обязаны устранить правовые коллизии, мешающие детям реабилитированных жертв политических репрессий проживать на прежнем месте.

Ранее на заседании суд рассмотрел дело трех заявителей — детей граждан, репрессированных в 1930–1940 годах и высланных из Москвы в спецпоселения. Они рассказали о невозможности выполнения существующих требований. К примеру, для получения жилищной компенсации им необходимо было проживать в столице на законных основаниях последние 10 лет, а также не иметь собственности и быть малоимущими.

В Конституционном суде отметили, что проблемы с обеспечением прав реабилитированных жертв политических репрессий начались в 2004 году, когда регионам предоставили широкие полномочия в решении данных вопросов, но конкретные механизмы определены не были.

Федеральным властям также надлежит исправить законодательные акты, фактически не позволяющие указанной категории граждан претендовать на соблюдение своих прав, что противоречит Конституции РФ.