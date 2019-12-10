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Россия не будет отвечать на «адские санкции»: мнение эксперта

Политика

Несмотря на несколько смягчившуюся риторику НАТО в отношении России, в Соединенных Штатах политики продолжают настаивать на необходимости давления на нашу страну, подозревая ее в "агрессивных намерениях".

Напомним, 3 декабря, комитет по международным делам американского Конгресса, с подачи госсекретаря по политическим вопросам Дэвида Хэйла, решил принять очередной пакет санкций, который сами же назвали "адскими".

Что это означает и как Россия будет реагировать на очередную "выходку партнеров" "Правде.ру" пояснил Константин Блохин, политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

Константин Владимирович уверен, что поскольку формулировка "адские санкции" уже повторялась, как минимум трижды, ничего нового или необычного ждать от Госдепа не стоит.

"В МИДе подсчитывали, — говорит Блохин, — американцы сгенерировали более 60 пакетов санкций. Понятно, если бы ограничения и запреты были бы эффективными, то они бы ограничились 2-3 пакетами. Но санкции своей главной цели — изменить внешнеполитический курс России и, уж совсем в идеале, "сменить режим" — не достигают. Применять военно-политические средства Вашингтон опасается — война ему самому не нужна. Что остается? Методы экономического давления. Но и тут не везет: между нашими экономиками мизерная взаимозависимость. Весь товарооборот между США и Россией — приблизительно что-то около 25 миллиардов долларов. Такая же сумма у нас и, например, с Украиной. Поэтому они генерируют эти санкции пачками, что терять им, по сути, нечего.

Более того, санкции эффективны, когда есть, допустим, какой-то один "адресат". Допустим, Соединенные Штаты создают какую-то коалицию государств, целый альянс, и против одного государства эти санкции используют. То есть для страны наступает полная изоляция. Вот тогда — да, эффект будет быстрый и болезненный. Но проблема в том, что Штаты "заигрались": они санкционную войну не только противникам — Ирану, России, Китаю — объявили, но и по союзникам бьют — по Европе, и по соседям — Канаде и Мексике. Ну и откуда эффективности взяться? При таком-то "распылении"

А у нас, у России, есть, что противопоставить таким угрозам?

— В принципе, есть. Арсенал большой средств. Но вопрос: нужно ли нам это? Тут можно заниматься санкционным пинг-понгом. Например, закрыть представительства у нас американских транснациональных организаций. Понятно, что это будет как бы для них ударом. Потому что для них рынок с населением в 144 миллиона человек — это Эльдорадо. А зачем? У нас, может, благодаря им, экономика укрепляться начала, производство развиваться.

Темы сша санкции политолог константин блохин
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