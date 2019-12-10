В Совфеде объяснили важность саммита в Париже для России

Парижский саммит лидеров "нормандской четверки" важен для России, наверное, не меньше, чем для Украины, потому что дал возможность вернуть отношения между странами в русло конструктивного диалога.

Своим видением итогов прошедшей встречи лидеров четырех стран поделился в Twitter Алексей Пушков, руководитель сенатского комитета по информационной политике.

"Отсутствие конструктивных отношений по вине Порошенко закрывало все возможности для диалога", — написал сенатор и добавил, что в выигрыше от саммита осталась еще и Франция, которая, благодаря роли хозяйки мероприятия сыграла "весомую роль в европейской политике".

Напомним, что позитивные итоги переговоров в рамках саммита были отмечены не только российской стороной. Подробнее об этом читайте в материалах на сайте:

Саммит "нормандской четверки": как это было

Путин о встрече "нормандской четверки": Я доволен итогами

Саммит в Париже: потепление отношений России с Украиной и Европой