Парижский саммит лидеров "нормандской четверки" важен для России, наверное, не меньше, чем для Украины, потому что дал возможность вернуть отношения между странами в русло конструктивного диалога.
Своим видением итогов прошедшей встречи лидеров четырех стран поделился в Twitter Алексей Пушков, руководитель сенатского комитета по информационной политике.
"Отсутствие конструктивных отношений по вине Порошенко закрывало все возможности для диалога", — написал сенатор и добавил, что в выигрыше от саммита осталась еще и Франция, которая, благодаря роли хозяйки мероприятия сыграла "весомую роль в европейской политике".
Напомним, что позитивные итоги переговоров в рамках саммита были отмечены не только российской стороной. Подробнее об этом читайте в материалах на сайте:
Саммит "нормандской четверки": как это было
Путин о встрече "нормандской четверки": Я доволен итогами
Саммит в Париже: потепление отношений России с Украиной и Европой
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