Эксперты: Россия стала меньше продавать оружия

По сведениям из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия за год уменьшила продажи оружия и сдала позиции на мировом рынке в этой сфере.

Исследователи пришли к выводу, что российские продажи по итогам 2018 года сократились на 0,4 процента по сравнению с 2017 годом.

В целом на долю России по итогам 2018 года пришлось 8,6 процента (36,2 миллиарда долларов) от общего объема продаж. Однако из-за общего роста мирового рынка оружия доля российских компаний в мире сократилась с 9,7 до 8,6 процента. Российским производителям удалось удержать за собой второе место в мире по продажам.

На первом месте с большим отрывом идут США. В 2018 году на их долю пришлось 59 процентов от общего объема мировых продаж (246 миллиардов долларов), что на 7,2 процента больше, чем в 2017-ом.

В целом мировой рынок оружия в 2018 году составил 420 миллиардов долларов. По подсчетам экспертов, с 2002 года продажи оружия в мире выросли на 47 процентов.