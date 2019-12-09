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Источник Правда.Ру

Чиновники ответят за то, что не готовы к началу мусорной реформы

Политика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал объяснений у губернаторов регионов, в которых не подготовились к началу мусорной реформы.

Он заявил, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском крае, а также в других регионах реформа обращения с мусором не начнется 1 января — в срок, который был установлен правительством. "В ряде субъектов мы видим ситуацию… она плохая или даже может быть критическая", — сказал Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

В 17 субъектах есть риск того, что региональные операторы прекратят свою деятельность. Произойти это, как отметил глава правительства, может в основном по финансовым причинам.

Как известно, все российские регионы со следующего года должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Исключения составляют несколько городов федерального значения. Формирование в РФ современной системы обращения с отходами предусмотрено нацпроектом "Экология".

Темы россия регионы нацпроекты новая система твердые отходы мусорная реформа дмитрий медведев
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