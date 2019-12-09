В Госдуме предлагают ограничить взыскание долгов с пенсий россиян

По мнению члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергея Вострецова, нельзя забирать у людей последнее, но важно проработать вопрос выдачи кредитов пенсионерам.

Депутат считает, что следует ограничить взыскание долгов из пенсий, и в тоже время продумать, "как с этой группой населения иметь кредитные обязательства".

Председатель комитета нижней палаты по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает целесообразным ввести меры, защищающие "социально уязвимые" категории граждан, в числе которых находятся пенсионеры.

Сенатор Александр Варфоломеев также положительно высказался об этой инициативе, заметив при этом, что "у нас и так люди сложно живут".

Напомним, что Минэкономразвития направило в комиссию правительства по законопроектной деятельности проект закона, запрещающий взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Авторы документа предлагают взыскивать с пенсионеров только долги за ЖКХ, возмещение ущерба после преступления, а также административные и судебные штрафы, но с сохранением суммы прожиточного минимума.