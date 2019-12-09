В СПЧ коррупцию назвали угрозой национальной безопасности

Хищение бюджетных средств необходимо приравнять к государственной измене, а виновным назначать в качестве наказания лишение свободы на срок до 25 лет.

Так считает глава "Национального антикоррупционного комитета", член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Он назвал коррупцию угрозой для экономики и национальной безопасности страны, а также "раздражающим внутриполитическим фактором". По мнению Кабанова, россияне "не понимают, куда тратятся деньги", из-за чего "рейтинг доверия падает".

Кирилл Кабанов уверен, что ставить вопрос о досрочном освобождении или амнистии осужденных за коррупционные преступления можно только в случае, если они полностью возместят ущерб.

Тем не менее, глава СПЧ отмечает более эффективную борьбу с коррупцией в последние годы, развитие антикоррупционного законодательства, создание новых механизмов, например, изъятие незаконно нажитого имущества.