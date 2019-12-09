В Совфеде решили разобраться с чиновниками после решения WADA

На решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от международных соревнований на четыре года отреагировали в Совете Федерации.

По мнению заместителя председателя комитета по международным делам Андрея Климова, необходимо разобраться с чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику и позволяют WADA использовать их промахи для кампании против России.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет WADA принял в отношении Российской Федерации запрет на все международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Исполком организации принял рекомендации комитета по соответствию, предлагавшему применить к России такие санкции. Решение было принято единогласно. Запрет распространяется на все международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса соответствия кодексу WADA.