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Источник Правда.Ру

Шойгу поручил увеличить число кораблей, оснащенных крылатыми ракетами

Политика

Министр обороны России на селекторном совещании поручил увеличить число боевых кораблей, оборудованных ракетами "Калибр" и "Циркон".

"В составе Военно-морского флота России необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", — отметил Шойгу.

По мнению министра, таже необходимо "расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".

"Циркон" создается для поражения морских и наземных целей. Скорость ее полета может достигать более 10 тысяч километров в час, предполагаемая дальность полета — более 1 тысячи километров.

Крылатые ракеты "Калибр" можно использовать для ударов по кораблям, подводным лодкам и наземным целям. Дальность стрельбы по морским целям достигает 370 км, по наземным — 2,6 тысяч км.

В феврале 2019 года, когда США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент Владимир Путин поддержал предложение министра обороны России Сергея Шойгу создать наземную версию "Калибров". "Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", — сказал президент РФ.

 

Темы циркон калибр сергей шойгу боевые корабли крылатые ракеты
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