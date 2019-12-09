Эксперты: электричество в РФ для промышленности дороже, чем в США

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришли представители объединения крупных промышленных компаний "Сообщество потребителей энергии".

Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час. Это больше, чем в США, Бельгии, Франции, Швеции и Норвегии, хотя и по-прежнему меньше, чем в Европе в среднем (9,7 цента).

Ранее в Минэнерго сообщили, что электроэнергия для промышленности в России обходится в 3,5 центра. Однако, как указывают в объединении, анализ ведомства был построен на базе восьми предприятий с очень высоким потреблением, которые подключены к магистральным сетям и имеют низкие тарифы на услуги по передаче. Данные по ним сравнивали со статистикой европейских предприятий, которые потребляют в 100-200 раз меньше электроэнергии. Кроме того, в министерстве энергетики, по мнению исследователей, использовали прошлогоднюю статистику по Европе. Новая информация уже доступна, и она говорит о снижении стоимости электроэнергии.

Эксперты указывают, что высокие тарифы на электроэнергию для промышленности связаны с тем, что предприятия своими платежами "компенсируют" низкие тарифы для населения. В западных странах обратная картина. Например, в США домохозяйства платят почти в два раза больше, чем в промышленности, а в странах Евросоюза в среднем — почти в три раза.