Кабмин готов запретить взимать долги с пенсий

Правительство России занялось разработкой поправок в Трудовой кодекс, которые в будущем ограничат удержание долгов с пенсий.

Инициатором процедуры стала трехсторонняя комиссия пo регулированию социально-трудовых отношений.

Авторы инициативы в Минтруде и Минэкономразвития, как пишет сегодня "Российская газета", объясняют необходимость поправок тем, что сегодня взыскание долгов c пенсий нивелирует право на социальное обеспечение, установленное Конституцией.

В случае, если поправки будут одобрены Госдумой, "неприкосновенными" для любых кредиторов станут страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранителей, а также пособия по временной нетрудоспособности.

Однако, даже эти изменения не распространятся на долги по оплате ЖКХ. И, что вполне естественно, на возмещение ущерба, установленное судом (если ответчик — пенсионер).

По данным Росстата, половина россиян имеют показатель долговой нагрузки более 50%, то есть, отдают на погашение кредитов более половины дохода. Некоторые депутаты даже выступали с инициативой объявить "кредитную амнистию" — подробнее об этом читайте в материале на сайте.