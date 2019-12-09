Москва не намерена идти на уступки на саммите в Париже

Сегодня, когда внимание всех мировых СМИ приковано к Парижу, где пройдет саммит "нормандской четверки", и укропатриотами уже сделаны попытки не дать сторонам — участницам договориться, в Москве по-прежнему отказываются говорить о каком-либо пересмотре Минских договоренностей.

Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник, занимавшийся подготовкой к саммиту, Москва придерживается жесткой позиции: каким-то образом адаптировать или редактировать ранее достигнутые договоренности нельзя.

При этом, говорится в материале Ъ, в России рассчитывают, что с ее позицией будут согласны Франция и Германия. Кроме того, цитирует Коммерсантъ слова своего собеседника, "Россию вполне удовлетворит развитие отношений с Киевом по грузинской модели".

То есть, даже если конфликт разрешен не будет — как с Абхазией и Южной Осетией — двусторонние связи необходимо сохранить: продолжить сотрудничество России и Украины в экономике, а для решения возникающих вопросов разработать специальные форматы.

Напомним, саммит в Париже станет и одновременно первой официальной встречей Владимира Путина с Владимиром Зеленским.