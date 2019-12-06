В Москве вынесены приговоры участникам летних беспорядков

В Мещанском районном суде столицы вынесены обвинительные приговоры участникам несанкционированных акций, которые проходили летом в Москве.

Мерчендайзер из Мытищ Владимир Емельянов приговорен к двум годам условно по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Во время акции в поддержку недопущенных кандидатов в Мосгордуму Емельянов схватил за форму сотрудника Росгвардии. Емельянов отрицал вину, однако прокуратура запросила для него четыре года колонии. Потерпевший — росгвардеец Максим Косов - в суде просил не наказывать Емельянова строго.

Вынесены приговоры еще трем участникам акций в Москве. Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений, утверждало обвинение.

Тверской суд приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей за удар полицейского пластиковой бутылкой. Изначально сумма штрафа составляла 150 тысяч рублей, однако ее сократили в связи с тем, что Новиков находился под стражей на стадии следствия.

Еще одного участника беспорядков, Никиту Чирцова, суд приговорил к году колонии за то, что он толкнул полицейского. Обвинение просило назначить наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. По версии следствия, Чирцов в ходе несогласованной акции протеста 27 июля на Тверской улице толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча. Свою вину обвиняемый полностью отрицает.