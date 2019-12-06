В Мещанском районном суде столицы вынесены обвинительные приговоры участникам несанкционированных акций, которые проходили летом в Москве.
Мерчендайзер из Мытищ Владимир Емельянов приговорен к двум годам условно по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Во время акции в поддержку недопущенных кандидатов в Мосгордуму Емельянов схватил за форму сотрудника Росгвардии. Емельянов отрицал вину, однако прокуратура запросила для него четыре года колонии. Потерпевший — росгвардеец Максим Косов - в суде просил не наказывать Емельянова строго.
Вынесены приговоры еще трем участникам акций в Москве. Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений, утверждало обвинение.
Тверской суд приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей за удар полицейского пластиковой бутылкой. Изначально сумма штрафа составляла 150 тысяч рублей, однако ее сократили в связи с тем, что Новиков находился под стражей на стадии следствия.
Еще одного участника беспорядков, Никиту Чирцова, суд приговорил к году колонии за то, что он толкнул полицейского. Обвинение просило назначить наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. По версии следствия, Чирцов в ходе несогласованной акции протеста 27 июля на Тверской улице толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча. Свою вину обвиняемый полностью отрицает.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.