В Кремле не обсуждали идею Совфеда уравнять зарплаты учителей

Предложение выравнять заработные платы учителей по всей стране несет в себе риски, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В администрации президента это никак не обсуждалось", — объяснил Песков. Он порекомендовал прояснить детали этого предложения в Совете Федерации и в в издания, которые опубликовали данную информацию.

Ранее стало известно, что Совет Федерации планирует обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения к единому знаменателю зарплаты российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда. Предполагается, что реализация этого предложения займет около года.

По словам заместителя руководителя комитета верхней палаты Госдумы по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, сейчас систему оплаты труда в каждом образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В школах это обычно муниципалитет. При этом вопрос зарплаты фактически находится в ведении региональных властей.