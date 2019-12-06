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Источник Правда.Ру

В России предложили оставлять комментарии в сети через портал госуслуг

Политика

С инициативой ввести новые правила идентификации интернет-пользователей, которые оставляют комментарии к материалам сетевых СМИ выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В своем обращении к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову, он отметил, что сейчас пользователи часто оставляют комментарии к материалам интернет-изданий под вымышленными именами, что приводит к распространению на их страницах недостоверной, а иногда и запрещенной в России информации.

Владимир Зыков считает, что ответственность за это несет не пользователь, а СМИ. В соответствии с российским законодательством, изданию может быть объявлен штраф и более серьезные меры, вплоть до прекращения деятельности.

В связи с этим директор АППСИМ предлагает обязать комментаторов авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации. Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут сами граждане, а не СМИ.

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