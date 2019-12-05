Эксперт высказался против пилотируемых полетов на Луну

Прекращение пилотируемых полетов на околоземную орбиту уничтожит российскую космонавтику, заявил эксперт правительства России Александр Крылов.

По мнению эксперта, "пилотируемый космос нужно было прекратить еще лет 30 назад". Однако эта мера равносильна тому, что пришлось бы, по словам Крылова, "топить весь наш космос полностью, всю нашу космонавтику".

Представитель российского правительства также выступил против пилотируемых полетов на Луну, поскольку "с точки зрения здравого смысла" это является дикой вещью и "такой необходимости в ближайшие 150-200 лет не возникнет".

В декабре американское издание "The Hill" сообщило, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, "ознаменуют начало конца России как космической державы".

Пока, начиная с 2011 года, людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии "Союз". Соответствующий контракт НАСА и Роскосмоса завершается в 2020 году. Тогда же должны начаться регулярные полеты к МКС американских пилотируемых космических кораблей SpaceX Crew Dragon и Boieng Starliner.