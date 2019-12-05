Крым получил грант за эффективную работу чиновников

Правительство России выделило Республике Крым грант в размере 1,6 миллиарда рублей за эффективную работу местных властей, сообщила вице-премьер, министр финансов РК Ирина Кивико.

"Крым наряду с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем были признаны лучшими в рейтинге среди регионов страны, чьё руководство доказало свою эффективность в 2019 году. Мы получили самую большую дотацию в размере 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербург — 1,504 миллиарда, Краснодарский край — 1,462 миллиарда", — отметила Кивико.

По словам Ирины Кивико, для составления рейтинга использовались показатели уровня доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта федерации, количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ряд других данных.

Всего между 50 регионами Российской федерации в рамках рейтинга было распределено 45 миллиардов рублей.