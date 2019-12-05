Медведев: политические проблемы не решают в соцсетях и на площадях

Отсутствие законодательного регулирования выражения протестных настроений на улицах может привести к "бунту бессмысленному и беспощадному", заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции.

"Можно заявить о своем мнении, но это нужно делать по закону", — считает глава правительства. Он уверен, что политические проблемы невозможно решить в социальных сетях и на площадях.

Однако Медведев признал и существование издержек в работе правоохранительной системы. Премьер считает, что необходимо проанализировать ситуацию с несанкционированными акциями протеста, волна которых прошла этим летом в Москве.

В августе, когда проходили массовые акции в Москве, президент России заявил о праве граждан на мирные протесты. При этом, Владимир Путин подчеркнул, что никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений. Глава государства заверил тогда, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами "желтых жилетов" во Франции.