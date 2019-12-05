Медведев рассказал о росте доходов россиян и низкой инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные доходы россиян в последние годы снижались, но за девять месяцев текущего года ситуация изменилась, и они стали расти.

Рост доходов населения по итогам уходящего года можно определить в 0,2-0,3 процента, сказал глава российского правительства во время ежегодного большого интервью.

Тем не менее, по словам Дмитрия Медведева, цифры не являются самым главным.

"Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если они понимают, что их доходы стабильны или растут — то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это тревожный сигнал", — подчеркнул премьер -министр России.

В целом, по словам главы правительства РФ, уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы. По его словам, инфляция по итогам года составит 3,8 процента. Этот показатель является самым низким за всю современную историю Российской Федерации.