Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные доходы россиян в последние годы снижались, но за девять месяцев текущего года ситуация изменилась, и они стали расти.
Рост доходов населения по итогам уходящего года можно определить в 0,2-0,3 процента, сказал глава российского правительства во время ежегодного большого интервью.
Тем не менее, по словам Дмитрия Медведева, цифры не являются самым главным.
"Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если они понимают, что их доходы стабильны или растут — то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это тревожный сигнал", — подчеркнул премьер -министр России.
В целом, по словам главы правительства РФ, уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы. По его словам, инфляция по итогам года составит 3,8 процента. Этот показатель является самым низким за всю современную историю Российской Федерации.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.