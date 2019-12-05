В эфире начался "Разговор с Дмитрием Медведевым"

На шести российских телевизионных каналах и трех радиостанциях началось итоговое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева. Программа также доступна на Youtube-канале и в официальном сообществе правительства Российской Федерации "ВКонтакте".

В ходе интервью глава правительства Дмитрий Медведев подведет итоги 2019 года, а также ответит на вопросы, касающиеся экономики, внутренней и внешней политики.

Передача "Разговор с Дмитрием Медведевым" выходит в эфир уже в двенадцатый раз. Первая прошла 24 декабря 2008 года, когда премьер-министр занимал пост президента России. Обычно разговор главы правительства с народом длится около полутора часов. В этом году, судя по расписанию телепрограмм российских каналов, оно будет проходить в течение двух часов.

Ранее была названа дата большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она состоится 19 декабря и станет пятнадцатой по счету.