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Источник Правда.Ру

Сенатор РФ: польский президент сказал не совсем то, что думает

Политика

4 декабря на саммите НАТО в Лондоне неожиданное заявление прозвучало от президента Польши Анджея Дуды. Он не согласился с мнением партнеров по альянсу, которые говорили, что «агрессивные действия России» являются угрозой мировому сообществу наряду с терроризмом.

Дуда сказал, что не считает Россию врагом НАТО. «Она (Россия - прим. «Правда.ру») является нашим соседом. И хотя мы не всегда соглашаемся друг с другом, некоторые ее действия и вовсе считаем недопустимыми, это врагами нас не делает», - пояснил он.

Польский лидер пояснил, что враги, с его точки зрения, - это террористы и те, кто, подобно им, атакует граждан. Россия же таковой не является и никакой враждебности от нее не идёт.

В Совете Федерации на это заявление отреагировали достаточно критично. Владимир Джабаров, зампред комитета по международным делам, посчитал, что своим заявлением польский президент всего лишь «тра транслирует слова американского лидера Дональда Трампа», который ранее, на том же саммите говорил, что «не считает Россию врагом» и что у него «есть контакт с Путиным». И особо подчеркнул, что с Россией надо сотрудничать.

К слову, после таких слов Трампа, многие присутствующие смягчили свою риторику. «Даже Йенс Столтенберг, генсек HATO, не так рьяно высказывается против России», - сказал Джабаров.

Но, как добавил сенатор, «потепления» отношений к России со стороны НАТО в ближайшее время ждать не стоит. 

 

Темы совфед саммит нато анджей дуда комментарий президент польши владимир джабаров
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