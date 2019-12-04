В Госдуме ответили на домыслы об уязвимости ВМФ России

В настоящее время предпринимается много усилий по наращиванию мощи военно-морских сил России и оснащению их современными видами вооружения, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Швыткин отмечает, что сейчас идет строительство новых кораблей "подводного и надводного типов". Эта тенденция "позволит выйти на новые передовые рубежи".

"Предпринимаются попытки усиления группировок военно-морских сил в тихоокеанском и северном направлениях. Если говорить о недостатках, то они есть, но носят локальный характер", — уверен депутат.

Ранее российский президент Владимир Путин поставил задачу наращивать боевые мощности ВМФ. В приоритете — внедрение гиперзвукового оружия на флоте.

А Соединенные Штаты назвали самый опасный военный корабль России. Им оказался атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Известно, что в 2020 году ВМФ России получит сразу шесть подводных лодок. Такая объемная поставка запланирована впервые за 28 лет.