Президент РФ сообщил о развертывании комплекса высокоскоростной связи

В России завершили развертывание в космосе комплекса высокоскоростной связи на геостационарной орбите, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ.

Российский лидер отметил, что страна довела свой космический комплекс высокоскоростной связи до полного состава. Он подчеркнул, что Россия стремится создать в этом направлении задел на будущее, и на оборонных предприятиях разрабатываются перспективные системы и комплексы, заводы осваивают производство аппаратов из отечественных комплектующих.

Ранее главы государств — членов НАТО утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне отметил, что военно-политический блок намерен использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для ведения боевых действий.

В ноябре Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе сообщил, что участниками было принято решение начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия. Накануне он заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.