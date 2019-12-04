Пушкина ответила РПЦ на критику закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы, соавтор законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина выступила с критикой позиции Русской православной церкви в отношении документа.

Суждение РПЦ о некоторых "правовых дефектах" в проекте должно быть подкреплено фактами, считает Пушкина. "Мнение РПЦ должно быть обосновано, а не голословно, как и мнение любого гражданина или общественного объединения, желающего повлиять на судьбу нашего закона", — заявила депутат.

Оксана Пушкина отметила, что согласна с церковью в том, что насилие в семье — это недопустимо и "великий грех". Однако заявление Патриаршей комиссии не содержало предложений, как сделать так, чтобы этот принцип соблюдался.

Ранее в РПЦ высказались против закона о семейно-бытовом насилии, поскольку в нем обвиняемый автоматически становится виновным. Перечисленные в документе меры по профилактике насилия в церкви назвали репрессивными. Представители Русской православной церкви заявили, что агрессором человека можно будет назвать за "практически любое нормальное человеческое действие". Было высказано опасение, что использовать закон граждане начнут против своих близких, в том числе для отстранения родителей от воспитания детей.

Патриарх Кирилл сообщил россиянам о том, что с помощью этого закона произойдет узаконенное вторжение в семейные дела.