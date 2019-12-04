Пенсии неработающим и самозанятым продолжат индексировать

В Федеральной налоговой службе сообщают, что выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, поскольку они считаются неработающими.

По закону пенсии работающих пенсионеров, в том числе зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, не индексируются. Государство "распознает" работающих пенсионеров по страховым взносам, которые платит работодатель или ИП сам за себя. То есть если взносы поступают, пенсионер теряет право на ежегодную прибавку.

Однако, по словам юриста Дмитрия Константинова, "при разработке налогового режима вовсе не подразумевалось, что работающие пенсионеры перейдут в статус самозанятых, будут платить пониженный налог и одновременно получат какие-то дополнительные преференции, связанные с их статусом пенсионера". Этот недочет, по его мнению, в будущем может быть устранен.

В настоящее время, поскольку статус самозанятых пенсионеров не подразумевает уплату страховых взносов, индексация выплат им сохраняется.