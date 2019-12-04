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Источник Правда.Ру

В Генпрокуратуре признали необходимость закона о домашнем насилии

Политика

Существование проблемы семейно-бытового насилия и необходимость ее правового регулирования не вызывает сомнений, заявил начальник правого управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов.

Он отметил, что сейчас у полиции нет превентивных методов воздействия для предотвращения насилия в семье. По Конституции, государство имеет право вмешиваться в частные дела семьи для отдельных категорий лиц, а пределы такого вмешательства должен определить новый закон.

"Законодательные акты подобного содержания имеются практически во всех зарубежных странах. Их реализация позволяет оградить определенные категории граждан (в первую очередь женщин и детей), подвергаемых всякого рода преследованиям со стороны родственников, близких и иных совместно проживающих с ними лиц, от противоправных действий", — подчеркнул Артур Завалунов.

В соответствии с текстом законопроекта насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы.

Темы генпрокуратура правовое регулирование семейно-бытовое насилие
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