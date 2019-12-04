Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США

Пожелание президента Незалежной Владимира Зеленского о «созыве саммита по возвращению Крыма» и помощи Украине в этом вопросе США и НАТО сегодня прокомментировал Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter сенатор написал, что все это не более, чем «киевские фантазии», поскольку у Штатов уже нет никакого желания помогать Украине с «возвращением» Крыма, а НАТО «даже и пытаться» вмешиваться в ситуацию на Донбассе не станет.

Днем ранее, напомним, на просьбу журналистов прокомментировать озвученные размышления украинского лидера о вероятных способах «возвращения Крыма» пресс-секретарь российского президента лаконично ответил, что «комментировать нечего», потому что «обсуждение этой темы невозможно».

Подробнее об этом читайте в материалах на сайте:

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