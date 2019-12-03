Госдума одобрила законопроект о штрафах для СМИ-иноагентах

В Госдуме единогласно приняли во втором чтении законопроект о штрафах за нарушения для СМИ-иностранных агентов.

Проект закона за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предусматривает штраф для граждан в размере 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей. При повторном нарушении закона сумма штрафа увеличивается в два раза.

За "грубое" нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента граждан могут оштрафовать на 100 тысяч рублей или наложить административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит 200 тысяч рублей, для юрлиц — 5 миллионов рублей Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона "О средствах массовой информации".

В случае окончательного принятия законопроекта, он должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О СМИ", в котором, в частности, указывается, что иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы "для неограниченного круга лиц" и при этом получают зарубежное финансирование.