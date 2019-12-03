Обязательные платежи россиян выросли за счет кредитов

Аналитики финансовой компании "БКС Премьер" провели исследование и пришли к выводу, что сумма обязательных платежей россиян в 2019-м составит 9,3 триллиона рублей, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

В исследовании отмечается, что в 2018-м на платежи по кредитам приходилось 9,6 процента доходов, а на ЖКХ и налоги — 5 процентов. В текущем году эта доля изменилась до 10,4 процента и 4,9 процента соответственно. Таким образом, причиной роста доли обязательных платежей стали именно кредиты.

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев считает, что рост закредитованности в несколько раз опережает рост номинальных доходов. Такая тенденция увеличивает риски неплатежей.

Часть аналитиков указывают, что Центробанк пытается замедлить потребительское кредитование, чтобы рост в 2020 году оставался на уровне 12-17 процентов. В то же время другие эксперты считают, что банки могут увеличить лимиты по кредитам и выплаты останутся на прежнем уровне.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что в среднем россияне, чтобы вовремя платить по кредитам, должны отдавать в месяц не более 25-30 процентов от дохода. Как отмечают в организации, около 55 процентов заемщиков не имеют проблем с кредитами.