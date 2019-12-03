Песков опроверг сообщения о допуске малых партий в Госдуму

Никаких нововведений, связанных с допуском большего количества малых партий на выборах в Госдуму в 2021 году, не существует, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сделал подобное заявление в ответ на публикацию "Ведомостей". В ней утверждается, что в администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большего числа малых партий для того, чтобы "Единой России" удалось получить по партийным спискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел барьер в 5 процентов.

"Мне нечего сказать. Никак не могу прокомментировать. Никаких нововведений на этот счет нет", — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал инициативу ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой "национальность". Песков сказал, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому, и неизвестно насколько она получит прикладное применение. "Никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений не ведется", — заметил Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что национальность в новом удостоверении личности можно будет указывать по желанию.

Автором законопроекта о создании пластикового паспорта является депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Текст документа опубликован на официальном портале Думы.