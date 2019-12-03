Песков подтвердил встречу Путина с крупнейшими немецкими бизнесменами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Владимир Путин планирует встретиться с немецкими бизнесменами. По его словам, это мероприятие уже стало традиционным. Оно пройдет в Сочи 6 декабря.

Песков подчеркнул, что в мероприятии очень заинтересована немецкая сторона. Ранее о встрече Путина с представителями бизнеса Германии сообщали в Восточном комитете немецкой экономики. Уже 20 глав крупнейших немецких компаний подтвердили свое участие.