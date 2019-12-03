Жириновский предложил наркодиллеров ссылать в отдаленные районы

На прошедших вчера парламентских слушаниях, посвященных угрозам распространения наркотиков в интернете и ужесточению наказания для лиц к этому причастных, лидером дискуссии стал Владимир Жириновский.

Говоря о том, что старшее поколение россиян менее склонно попадать в зависимость от наркотиков, нежели "более любознательное" молодое, он заявил, что сам когда-то, находясь в одной из командировок, пробовал насвай. "Мне тогда сказали, что это что-то типа сухого коньяка. Я попробовал и выплюнул — не вкусно оказалось". И зависимости, как подчеркнул политик, у него не возникло, "вероятно потому, что человек здоровый".

Владимир Вольфович добавил, что те, кто "употребляет" — это больные люди. И их надо обязательно лечить. А вот для распространителей, в том числе и "работающих" в даркнете, необходимо, по его мнению, "ссылать в малонаселенные районы".

Не сажать, пусть даже, как предлагают парламентарии от "Справедливой России" "отдельно от других заключенных и в более жесткие условия", а именно ссылать.

Вообще лидера ЛДПР в последнее время, по-видимому, сильно волнует тема поддержания здорового образа жизни. Он даже в популярной советской песне сумел рассмотреть пропаганду алкоголя.