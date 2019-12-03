Медведев поручил оцифровать оставшиеся советские законы

По окончании проводимой по поручению Дмитрия Медведева реформы контрольно-надзорной деятельности, в ходе которой из законодательной базы страны будет исключен большой массив актов, принятых еще в СССР, оставшиеся нормативные документы оцифруют.

Это будет сделано для того, чтобы ускорить процесс работы с ними, автоматизировав поиск нужных подзаконных актов.

Такое поручение дал вчера премьер — министр на совещании правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Напомним, что решение о проведении "регуляторной гильотины" было принято в связи с тем, что нормы, разработанные для советских предприятий, попросту стали неактуальны в новых экономических реалиях. Или, как говорил Медведев, "выглядят, как абсолютная экзотика". В августе, напомним, Юрий Любимов, заместитель главы аппарата российского правительства, подсчитал число работающих сегодня советских норм: их оказалось примерно 21 тысяча.

Именно поэтому рабочей группе Минюста не удалось уложиться в срок, отведенный премьером. Теперь же работы специалистам прибавиться и в срок до 20 декабря нужно будет не только "почистить" список, но и оцифровать то, что от него останется.

Изменение нормативно-правовой и законодательной базы в связи с тем, что силу утратит большое количество актов вызвало сильные опасения у некоторых россиян. В основном речь шла о социальных гарантиях: правах и льготах. Комментируя этот момент, Дмитрий Медведев подчеркивал, что нет цели "почикать и забыть", что речь идет об "избыточных нормативных требованиях".

И, как писала ранее "Правда.ру", действующие сегодня "советские" льготы Минюст сохранит.