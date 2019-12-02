Путин подписал закон о порядке получения жилья военнослужащими

Владимир Путин сохранил право на получение жилья военным, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семьи других военнослужащих до прихода в армию. Соответствующий закон опубликован на сайте правовой информации.

Прежде на законодательном уровне было запрещено обеспечивать жильем военнослужащего, из семьи, где ее другие представители проходят военную службу по контракту и включены в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Можно было приобретать или строить жилые помещения только по программе НИС.

С инициативой о принятии закона, который сохраняет возможность получать жилье не только по программе накопительно-ипотечной системы, выступила группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.

Изменения будут внесены в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" в стаью, которая гарантирует военным право на жилище.