Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путин подписал закон о порядке получения жилья военнослужащими

Политика

Владимир Путин сохранил право на получение жилья военным, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семьи других военнослужащих до прихода в армию. Соответствующий закон опубликован на сайте правовой информации.

Прежде на законодательном уровне было запрещено обеспечивать жильем военнослужащего, из семьи, где ее другие представители проходят военную службу по контракту и включены в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Можно было приобретать или строить жилые помещения только по программе НИС.

С инициативой о принятии закона, который сохраняет возможность получать жилье не только по программе накопительно-ипотечной системы, выступила группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.

Изменения будут внесены в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" в стаью, которая гарантирует военным право на жилище.

Темы владимир путин военнослужащие закон о праве на жилье
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Миаз: что это такое, почему возникает и как лечить?
Дерматология
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Декабрь
3 декабря: День Неизвестного солдата, ледокол "Ленин" и конец холодной войны
Новости Все >
Путин подписал закон о порядке получения жилья военнослужащими
В России появилась новая сексуальная ориентация
Астрономам удалось запечатлеть пару "подружившихся" галактик
Госдума рассмотрит закон о запрете продаж смесей с никотином
Россию обвиняют в умышленном отказе выдать Цемаха
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
Росстат назвал российские регионы с высоким уровнем безработицы
Могут ли вакцины вызвать рак?
От Зеленского требуют обсудить "красные линии" перед саммитом четверки
Пензенская область отправила в Китай более 2 тонн растительного масла
Последние материалы
В России появилась новая сексуальная ориентация
Астрономам удалось запечатлеть пару "подружившихся" галактик
Госдума рассмотрит закон о запрете продаж смесей с никотином
Россию обвиняют в умышленном отказе выдать Цемаха
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
Росстат назвал российские регионы с высоким уровнем безработицы
Могут ли вакцины вызвать рак?
От Зеленского требуют обсудить "красные линии" перед саммитом четверки
Пензенская область отправила в Китай более 2 тонн растительного масла
Противостояние между США и КНР может усилиться
Популярное
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека

Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.

В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов Игорь Буккер Кетамин позволит победить зелёного змия Игорь Буккер Любовь Степушова Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США Любовь Степушова
Комментарии
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
Противостояние между США и КНР может усилиться
Росстат назвал российские регионы с высоким уровнем безработицы
Почему Макрон становится все более пророссийским
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
На Украине нашли способ снизить коммунальные платежи
США хотели сами "занять Крым", но не вышло
Пенсионеры России бегут в Египет за сытой жизнью
В Сирии пострадали трое российских военнослужащий
Пенсионер-насильник осужден на 21 год в Карелии
Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США
Власти Украины меняют руководство энергетических компаний
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Украина: мы успешно «бьем» российских конкурентов на рынке вооружений
ФРГ заявляет о росте влияния России и Китая на Балканском полуострове
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ